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Происшествия

В Псковской области раскрыто несколько краж

03.04.2019 12:45|ПсковКомментариев: 0

В период с ноября 2018 года по 2 апреля текущего года из помещения фермы в деревне Шестаково Бежаницкого района свободным доступом похищен аккумулятор. Причиненный ущерб  превысил 11 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей  в пресс-служба УМВД России по  Псковской области.  В краже подозревается 40-летний  житель поселка Бежаницы. Возбуждено уголовное дело.

В феврале нынешнего года из помещения котельной в деревне Крутец Дедовичского района свободным доступом совершена кража электродвигателя от компрессора. В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий  установлен гражданин, подозреваемый в совершении данного противоправного деяния. Это – безработный местный житель, 1965 года рождения. Похищенное изъято. Ведется следствие.

А в Псковском  районе  в период с февраля по март  текущего года  в  деревне  Котово из сарая у дома путем срыва навесного замка двери  была похищена запасная часть от велосипеда, а с участка у дома  совершена кража садовой тачки, строительных лесов и другого имущества. В этой краже подозревается  не работающий местный житель, 2001 года рождения. Ведется проверка

Источник: Псковская Лента Новостей
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