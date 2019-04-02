Происшествия

В Псковской области раскрыто несколько краж

В период с ноября 2018 года по 2 апреля текущего года из помещения фермы в деревне Шестаково Бежаницкого района свободным доступом похищен аккумулятор. Причиненный ущерб превысил 11 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-служба УМВД России по Псковской области. В краже подозревается 40-летний житель поселка Бежаницы. Возбуждено уголовное дело.

В феврале нынешнего года из помещения котельной в деревне Крутец Дедовичского района свободным доступом совершена кража электродвигателя от компрессора. В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий установлен гражданин, подозреваемый в совершении данного противоправного деяния. Это – безработный местный житель, 1965 года рождения. Похищенное изъято. Ведется следствие.

А в Псковском районе в период с февраля по март текущего года в деревне Котово из сарая у дома путем срыва навесного замка двери была похищена запасная часть от велосипеда, а с участка у дома совершена кража садовой тачки, строительных лесов и другого имущества. В этой краже подозревается не работающий местный житель, 2001 года рождения. Ведется проверка