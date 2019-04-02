Происшествия

Женщину, ударившую ножом в грудь собутыльника, осудили на 3,5 года

27-летная жительница поселка Струги Красные приговорена к 3 годам 5 месяцам лишения свободы за нанесение ножевого ранения мужчине, повлекшего тяжкий вред здоровью, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Стругокрасненского района.

В суде установлено, что в конце сентября 2018 года в ходе совместного распития спиртных напитков, на почве личных неприязненных отношений, женщина нанесла 31-летнему мужчине один удар ножом в область груди, причинив последнему тяжкий вред здоровью.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил наказание в виде 3 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.