Происшествия

Псковича наказали за езду в нетрезвом виде 140 часами исправительных работ

Прокуратурой города Пскова поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 46-летнего жителя города Пскова, который признан виновным в совершении преступления - управлении автомобилем в состоянии опьянения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре.

Установлено, что подсудимый ранее был подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Однако, несмотря на указанный факт, в декабре 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории КИГ №28, он вновь сел за руль своего автомобиля «ВАЗ-21140» и поехал в сторону улицы Лепешинского. На улице. Советской Армии подсудимый был остановлен сотрудниками ДПС и отстранен от управления автомобилем.

Сотрудниками ДПС было проведено медицинское освидетельствование мужчины, которое показало, что последний, находится в состоянии алкогольного опьянения.

В судебном заседании пскович вину признал в полном объеме и заявил о своем раскаянии.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде обязательных работ на срок 140 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами механических транспортных средств сроком на 1 года 6 месяцев.