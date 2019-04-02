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Происшествия

На улице Муйжеля в Пскове злоумышленник проник в частный дом и похитил имущество

03.04.2019 20:18|ПсковКомментариев: 0

За тайное хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в жилище, 34-летний пскович приговорен к лишению свободы сроком на 1 год 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова, приговором Псковского городского суда он признан виновным в совершении указанного преступления. Прокуратурой города государственное обвинение по уголовному делу поддержано.

В суде установлено, что в январе 2019 года в дневное время злоумышленник, будучи уверенным, что за его преступными действиями никто не наблюдает, при помощи ключей от входных дверей частного дома на улице Муйжеля в Пскове открыл дверь и тайно похитил принадлежащее потерпевшему имущество. Ключи были вверены собственником дома отцу осужденного, которые последний забрал без ведома своего отца.

В результате преступных действий осужденный причинил потерпевшему материальный ущерб на общую сумму 13 360 рублей. 

По итогам рассмотрения дела, суд, с учетом позиции государственного обвинителя, ряда смягчающих и отсутствии отягчающих обстоятельств, а также того, что мужчина возместил причиненный преступлением ущерб, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 2 месяца лишения свободы.

Приговор суда вступил в законную силу.

Теги: #кража #криминал
Источник: Псковская Лента Новостей
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