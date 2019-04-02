Происшествия

Сарай сгорел из-за палов травы в Стругокрасненском районе

В 12.53 3 апреля сгорел сарай в деревне Замошье Стругокрасненского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной пожара стал пал травы.

В Псковской области за 3 апреля произошло 59 палов травы на площади 4,4 га. С начала пожароопасного периода было зафиксировано 409 случаев палов травы на площади 282,6 га.

В связи с данными случаями и во избежание новых опасных ситуаций Главное управление МЧС России по Псковской области обращается ко всем гражданам: соблюдайте меры пожарной безопасности! Помните, что в населённых пунктах запрещается сжигание сухой травянистой растительности и разведение костров ближе 50 метров от строений.

Обращаем ваше внимание: на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды не следует разводить костры, проводить пожароопасные работы на определенных участках. Недопустимо бросать горящие спички, окурки, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.); употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов; оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах.

Граждане при пребывании в лесах обязаны соблюдать требования пожарной безопасности в лесах; при обнаружении лесных пожаров немедленно уведомлять о них уполномоченные органы государственной власти или органы местного самоуправления; принимать при обнаружении лесного пожара меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения; оказывать посильное содействие органам власти при тушении лесных пожаров.

Соблюдение элементарных мер предосторожности и ответственное отношение к пожарной безопасности людей и живой природы поможет избежать возникновения опасных ситуаций, нанесения значительного материального ущерба, урона окружающей среде, а также человеческих жертв.