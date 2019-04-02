Происшествия

161 бутылка водки с поддельными акцизами изъята из магазина в Стругах Красных

Прокуратура Стругокрасненского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере регулирования оборота алкогольной продукции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в одном из магазинов поселка Струги Красные незаконно находится в обороте алкогольная продукция в виде 161 бутылок с водкой, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками.

В результате проведенного экспертного исследования подтверждено, что изъятая алкогольная продукция находится в незаконном обороте, а использованные для ее маркировки акцизные марки являются поддельными.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления - использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок либо федеральных специальных марок.

Санкция ч. 4 ст. 327.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль.