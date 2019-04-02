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Происшествия

Возгорание на распредпункте в Пскове ликвидировано, пострадавших нет

04.04.2019 09:38|ПсковКомментариев: 0

4 апреля утром произошло возгорание крыши здания распредпункта в Северо-Восточном промышленном узле областного центра. Персонал РЭС №1 «Северных электрических сетей» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» оперативно выполнил переключения и обесточил силовое оборудование для безопасного тушения возгорания. В то же время незамедлительно на место инцидента были направлены силы и средства пожарно-спасательных подразделений пожарной охраны города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Псковэнерго».

В здании на момент возгорания никого не было, оборудование не повреждено, пострадавших нет.

В течение часа возгорание было ликвидировано, причины его возникновения устанавливаются. Огнем повреждена часть кровли здания. Причины возгорания устанавливаются. В настоящее время проводится обследование здания для определения объема восстановительных работ.

По данным Центра управления сетями «Псковэнерго», в ближайшее время возможны перерывы в подаче электроэнергии промышленным потребителям на время, необходимое для оперативных переключений оборудования.

 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причина пожара устанавливается. 
Теги: #Псковэнерго
Источник: Псковская Лента Новостей
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