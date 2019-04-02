Происшествия

20-летний безработный пскович украл из депо 820 кг металлической стружки

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий Псковскими транспортными полицейскими выявлен и задержан мужчина за кражу лома черного металла. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Злоумышленником оказался 20-летний безработный местный житель, ранее судимый за совершение аналогичного противоправного деяния.

Установлено, что в целях личного обогащения, в течение марта нынешнего года подозреваемый совершал хищения металлической стружки с полувагона, находящегося на железнодорожном пути Вагонного ремонтного депо Псков. Стружку он перегружал в мешки при помощи принесенной с собой лопаты, а затем их вывозил на своей машине в пункт приема лома металлов. Всего злоумышленнику удалось похитить 820 кг металла. Ущерб организации транспортной инфраструктуры составил более 6 тысяч рублей

Отделением дознания Псковского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий на причастность злоумышленника к совершению аналогичных противозаконных деяний, а также лиц, способствовавших совершению противозаконных действий подозреваемым.