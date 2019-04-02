Происшествия

Очевидец снял на видео горящую деревню Пушкиногорского района

Местный житель снял на видео, как «горит деревня» Пушкиногорского района. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, пожар произошел в деревне Терехово.

«Горели 2 постройки и территория вокруг них, а сигнал о происшествии поступил дежурному 3 апреля в 15.45. По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем неустановленного лица», - отметили в ведомстве.

По мнению очевидца, к возгоранию построек привел пал травы.

Источник: соцсеть «ВКонтакте», группа «Пушкинский край»