Происшествия

В Псковской области 37 человек привлечены к ответственности за пал травы

В Псковской области 37 жителей привлечены к административной ответственности за сжигание растительности. Как Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, такое количество нарушителей зафиксировано с возникновения первых палов травы в этом году. Количество природных пожаров на территории Псковской области продолжает расти: с начала 2019 года уже зафиксировано 409 палов травы и 7 лесных пожаров.

Анализ лесопожарной обстановки в Псковской области на протяжении ряда лет показывает, что основной причиной возникновения пожаров является антропогенный фактор.

Органы власти, и территориальные подразделения МЧС России по Псковской области ведут активную деятельностью, направленную на предупреждение природных пожаров, а также по привлечению виновных лиц к ответственности. С начала возникновения первых палов травы сотрудниками управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области организуются рейды с целью установления и задержания лиц, осуществляющих сжигание сухой растительности. Кроме того, ведется активная работа с населением по предупреждению палов травы - раздаются листовки, проводятся индивидуальные беседы с жителями в сельской местности, сходы граждан.

В связи со складывающейся обстановкой Главное управление МЧС России по Псковской области обращается к гражданам: будьте предельно осторожны с источниками огня, не жгите сухую траву. За нарушение требований пожарной безопасности граждане, должностные и юридические лица будут привлекаться к административной ответственности согласно части 1 статьи 20.4 КоАП РФ в виде предупреждения или наложения административного штрафа:

1) на граждан - в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей;

2) на должностных лиц - от 6 тысяч до 15 тысяч рублей;

3) на индивидуальных предпринимателей - от 20 тысяч до 30 тысяч рублей;

4) на юридических лиц - от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.

Если видите начинающийся пал – не проходите мимо, остановитесь и примите меры по тушению огня.

Если горит высокая сухая трава в ветреную погоду, пламя идет высокой стеной – не пытайтесь тушить самостоятельно.

Позвоните по телефонам «01», «101» или «112», опишите местность, ориентиры и подождите приезда пожарных в безопасном месте.