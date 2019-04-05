Происшествия

Великолукский пенсионер перевел мошеннику почти 30 тысяч рублей

Житель Великолукского района самостоятельно перевел деньги мошенникам. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, житель Великолукского района 1954 года рождения на сайте в Интернете разместил объявление о продаже мебельного гарнитура. Третьего апреля ему позвонил неизвестный и изъявил желание купить мебель и перевести предоплату. Незнакомец попросил пенсионера найти банкомат и выполнить его команды, в результате чего пенсионер самостоятельно перевел мошеннику 27 500 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские установили, что номер с которого звонили зарегистрирован в Свердловской области.