Происшествия

17-летний великолучанин украл 100 тысяч рублей, забытые в банкомате

В Великих Луках установлен вор, укравший деньги, забытые в банкомате. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской полиции, 3 апреля великолучанин 1973 года рождения снял денежную наличность в банкомате на проспекте Гагарина, однако из банкомата он взял только карту, а сто тысяч рублей забыл. Деньги были похищены.

Сотрудники полиции с помощью камер видеонаблюдения установили подозреваемого в краже. Им оказался местный житель 2002 года рождения. Деньги изъяты, по данному факту проводится проверка.