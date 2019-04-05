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Происшествия

Автомобиль «Киа» сгорел в великолукском СНТ «Лазурное»

05.04.2019 09:55|ПсковКомментариев: 0

В 16.00 4 апреля поступило сообщение о возгорании автомобиля в СНТ «Лазурное» в Великолукском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сгорел автомобиль «Киа Пиканто» 2004 года выпуска. Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 01.06 5 апреля на балконе в квартире  на улице Максима Горького горел мусор на площади 2 кв. метра. Причиной также стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 01.58 5 апреля сгорели жилой дом  и хозяйственная постройка в деревне Козлы в Пыталовском районе. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки на вводе в дом.

Теги: #пожар в автомобиле
Источник: Псковская Лента Новостей
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