Происшествия

В Пскове задержали мужчину, подозреваемого в хищении алкоголя из магазина

4 апреля на пульт дежурного вневедомственной охраны Росгвардии около 17.00 поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в магазине на проспекте Энтузиастов в Пскове. Прибывшим на место происшествия росгвардейцам работники торговой точки указали на гражданина, который взял с витрины спиртные напитки и попытался скрыться, не расплатившись за товар, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя и установили его личность. 54-летний мужчина для дальнейшего разбирательства передан сотрудникам полиции.