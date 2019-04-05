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В Пскове перед судом предстанет мужчина по обвинению в фальсификации доказательств по административному делу

Следственным отделом по г. Псков следственного управления СК России по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя г.Пскова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.303 УК РФ (фальсификация доказательств по административному делу)

Как сообщили ПЛН в следственном управлении, по версии следствия, 17 сентября 2018 года при рассмотрении в Псковском городском суде жалобы на решение мирового судьи о лишении водительского удостоверения и наложении административного штрафа за езду в состоянии наркотического опьянения, предполагаемый злоумышленник предоставил через своего представителя подложную справку, согласно которой в момент прохождения медицинского освидетельствования он якобы лечился в одной из московских клиник.

Отработав в Московском регионе предоставленную подследственным информацию, следователь разоблачил ложное алиби. Мужчина раскаялся в содеянном и подробно рассказал об обстоятельствах приобретения подложного документа.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.