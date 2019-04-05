Происшествия

Четыре года колонии получил грабитель из Великих Лук

Житель Великих Лук предстал перед судом по обвинению в совершении открытых хищений чужого имущества граждан. Как сообщили ПЛН в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ходе следствия установлено, что в июле 2018 года в Великих Луках 35-летний, ранее судимый местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил несколько грабежей. Так, во дворе дома по улице Вокзальной он вырвал из рук прохожего мобильный телефон стоимостью более 9 тысяч рублей и скрылся. А через несколько дней им был совершен грабеж во дворе дома на проспекте Ленина. Он нанес несколько ударов проходившему мимо мужчине. И когда гражданин упал, похитил у него барсетку. В ней находились деньги и мобильный телефон. Ущерб составил более 7 тысяч рублей. Похищенным нападавший распорядился по своему усмотрению.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки, подозреваемого в этих противоправных деяниях задержали. Следственным отделом ОМВД России по городу Великие Луки были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 и частью 2 статьи 161 «Грабеж» Уголовного кодекса Российской Федерации.

После завершения расследования уголовное дело направили для рассмотрения в Великолукский городской суд. Подсудимому назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.