Суд над главой Новоржевского района Пашковым пройдет в Бежаницах

Стало известно, в каком из районных судов Псковской области пройдет суд над главой Новоржевского района Михаилом Пашковым, которого обвиняют в превышении должностных полномочий. Напомним, что ранее судьи Новоржевского районного суда сделали самоотвод, считая, что не могут рассмотреть это дело объективно.
Как сообщается на сайте Бежаницкого районного суда, первое судебное заседание по уголовному делу в отношении Михаила Пашкова начнется 10 апреля в 11.00. Судья — Сергей Филиппов.
Как сообщалось ранее, следователи возбудили уголовное дело в отношении Пашкова, который превысил свои должностные полномочия, пытаясь перевести активы муниципального предприятия-банкрота на счета другой организации.
Прокурором Новоржевского района было утверждено обвинительное заключение по данному уголовному делу. Органами предварительного расследования глава района обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».