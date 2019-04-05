Происшествия

За 3 месяца в Псковской области 24 ребенка получили травмы в ДТП

За 3 месяца на территории Псковской области зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в возрасте до 16-ти лет, 24 ребенка получили травмы различной степени тяжести. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

За отчетный период больше всего пострадало детей-пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом, первым кварталом, прошлого года, в области количество дорожных аварий, участниками которых стали дети-пассажиры, сократилось с 12 до 10, а число раненых - с 27 до 14.

Однако в 4 ДТП дети перевозились с нарушением требований правил дорожного движения к перевозке несовершеннолетних пассажиров (без использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности). Многие родители по-прежнему пренебрегают данной нормой и продолжают подвергать риску своих детей.