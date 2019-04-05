Происшествия

В Псковском районе горит одна из деревень. ВИДЕО

В Псковском районе горит деревня Дуброво. Об этом в соцсетях 6 апреля около 13.00 сообщили местные жители, которые призывают всех, кто читает сообщения о пожаре, помочь справиться с пламенем.

«Дуброво, улица Солнечная и далее. Все пылает. Одна пожарная машина не справляется. Все соседи вышли тушить пожар. Давайте вместе спасать имущество», - пишет один из очевидцев пожара.

Источник: соцсеть «ВКонтакте», группа «Жесть по-Псковски»

Еще один очевидец поделился видеозаписью того, как огонь шел на Дуброво.

Источник: соцсеть «ВКонтакте», группа «Жесть по-Псковски»