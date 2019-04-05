Происшествия

В Пскове ищут свидетелей ДТП на Труда

В Пскове неустановленный водитель совершил наезд на девушку. Об это Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся сведениям, 5 марта около 8 часов 45 минут в Пскове на улице Труда, у дома № 51, неизвестный водитель на неустановленном транспортном средстве (предположительно - джипе) совершил наезд на девушку, 1998 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Водитель с места происшествия скрылся, а пострадавшая самостоятельно обратилась в травмпункт. Всех, кто стал очевидцем произошедшего или располагает какой-либо информацией о данном ДТП, просят обратиться по телефонам: 29-25-82, 29-25-83 или 02.