Происшествия

Мужчина погиб при пожаре в псковской деревне Крутик

В 15.15 7 апреля в деревне Крутик Псковского района сгорели жилой дом и хозяйственная постройка. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, на месте пожара обнаружен погибшим хозяин дома 1961 года рождения. Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение погибшего с огнем при курении.

Еще один пожар из-за неосторожного обращения с огнем при курении произошел в 22.51 в воскресенье в деревне Усадьба Локнянского района. В результате сгорели жилой дом, баня и дачный дом.

В 11.52 7 апреля в трубе дома на улице Заречной в городе Гдове произошло возгорание сажи. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.