Происшествия

200 тонн сена сгорели в Островском районе

В 11.28 6 апреля поступило сообщение о возгорании сена в деревне Беляево в Островском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, по причине занесения постороннего источника огня сгорело 200 тонн сена.

А в 09.35 7 апреля огнем был поврежден силосованный корм на площади 70 кв. метров в деревне Сопки Великолукского района. Предварительно, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица.

В 14.36 6 апреля по той же причине сгорели нежилой дом и сарай в деревне Барканы Невельского района, а в 17.34 - в складском помещении в деревне Смуравьево-2 Гдовского района сгорела кровля по всей площади.