Происшествия

В Острове задержан мужчина, подозреваемый в хищении

6 апреля на пульт дежурного вневедомственной охраны Росгвардии около 20:30 поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в магазине города Остров на улице Карла Маркса. Прибывшим на место происшествия росгвардейцам работники торговой точки указали на мужчину, который взял с витрины продукты питания на сумму более 2000 рублей и попытался скрыться, не расплатившись за товар, сообщили Псковской Ленты Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Сотрудники Росгвардии задержали гражданина и установили его личность. 40-летний местный житель для дальнейшего разбирательства передан сотрудникам полиции.