Происшествия

Пропал страдающий потерей памяти пожилой житель Середки

ОМВД России по Псковскому району устанавливается местонахождение Владимира Антонова 1942 года рождения. Мужчина проживает в селе Середка Псковского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, 6 апреля Антонов ушел из дома по месту жительства. По настоящее время его местонахождение неизвестно. Мужчина страдает потерей памяти.

Приметы: на вид 70 лет, рост 160-165 см, плотного телосложения, волосы светло-русого цвета.

Был одет: дубленка темно-коричневого цвета, темно-синие брюки, зеленые сапоги.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Владимира Васильевича Антонова, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, 19.

Контактные телефоны: 8(8112) 676-844, 676-872 или 02.