Происшествия

В Пскове сотрудники Росгвардии разыскали потерявшегося 3-летнего ребенка

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что с улицы Белинского пропал 3-летний ребенок.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, на поиски ребенка незамедлительно выдвинулся наряд вневедомственной охраны Росгвардии в составе прапорщика полиции Тиграна Арушаняна и прапорщика полиции Василия Новикова.

В ходе мероприятий по поиску пропавшего мальчика патрульные Росгвардии обнаружили его на улице Труда. Здоровью и жизни мальчика ничего не угрожало.

Росгвардейцы передали ребенка сотрудникам полиции.

Росгвардия призывает родителей и должностных лиц детских учреждений предельно внимательно относиться к обеспечению безопасности несовершеннолетних. В случае пропажи ребенка необходимо сразу же обращаться в правоохранительные органы. Чем быстрее будут организованы поиски, тем быстрее ребенок будет обнаружен живым и здоровым.