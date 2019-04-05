Происшествия

В Острове полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в грабеже

Как сообщили ПЛН в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, в городе Острове вечером 6 апреля у дома по улице Сиреневой неизвестный гражданин без применения насилия открыто похитил у прохожей мобильный телефон и скрылся. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ОМВД России по Островскому району, мужчина, подозреваемый в совершении данного противоправного деяния, установлен и задержан. Им оказался не работающий, ранее судимый местный житель, 1979 года рождения. Он дал признательные показания. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.