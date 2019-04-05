Происшествия

Псковичка лишилась 36 тысяч рублей, решив купить смартфон в Интернете

Неустановленные лица путем обмана завладели денежными средствами жительницы областного центра. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону, 24-летняя псковичка нашла в Интернете сайт по продаже смартфонов.

«Выбрала заинтересовавшую ее модель. Списалась с продавцами. Перечислила на указанный счет 36 тысяч рублей. Однако в итоге осталась без заказанного телефона. Сайт же перестал функционировать. И пользователи получили предупреждение о том, что данный сайт используется мошенниками. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию», - рассказали в пресс-службе Управления МВД.

По данному факту сотрудниками 2-го отдела полиции УМВД России по городу Пскову проводится проверка.