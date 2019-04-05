Происшествия

16 сараев сгорели ночью в великолукской Дубраве

В 00.42 9 апреля поступило сообщение о возгорании сараев в поселке Дубрава-1 Великолукского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в результате сгорели 16 сараев в едином блоке. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. От огня спасены ферма, 5 жилых домов и 8 гаражей.

По той же причине произошел пожар в 09.55 8 апреля в деревне Голубево Порховского района. Сгорели 2 дачных дома, баня и 2 хозяйственные постройки.