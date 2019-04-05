Происшествия

Пожар произошел на территории базы отдыха «Чудское подворье» в Гдовском районе

В 22.59 8 апреля поступило сообщение о возгорании автомобиля на Рижском проспекте в городе Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в автомашине «Опель Вектра» 1997 года выпуска выгорел моторный отсек. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

В 11.26 8 апреля из-за короткого замыкания электропроводки в дачном доме в деревне Апимахи Опочецкого района сгорела кровля по всей площади. От огня спасены жилой дом и 3 хозяйственные постройки.

В 01.58 9 апреля на территории базы отдыха «Чудское подворье» в деревне Спицино Гдовского района в неэксплуатируемой постройке выгорела кровля по всей площади, помещение выгорело изнутри. Причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.