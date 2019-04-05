Происшествия

На российско-белорусской границе в Псковской области остановлен ввоз кур, свинины и шпика

В минувшие выходные должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям на российско-белорусском участке Государственной границы Российской Федерации в деревне Долосцы запрещен ввоз 20 кур, 30 килограммов свиного шпика и 15 килограммов замороженного свиного мяса. Домашние птицы и мясосырье перевозились в автомобильном транспортном средстве из Республики Беларусь в Санкт-Петербург без ветеринарных сопроводительных документов и средств идентификации, подтверждающих их безопасность и происхождение, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

В ходе осуществления ветеринарно-санитарного досмотра инспекторами Управления выявлены нарушения правил транспортировки продукции, требующих соблюдения температурного режима – в транспортном средстве отсутствовало холодильное оборудование. Кроме того, птицы перевозились без корма и питьевой воды.

Перемещение 20 кур, 45 килограммов свиного шпика и мяса по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлены акты о возврате товаров в Республику Беларусь.

По факту выявленного нарушения в отношении физического лица возбуждено дело об административном правонарушении.