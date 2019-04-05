Происшествия

Гараж на 85 000 рублей обокрали в Великих Луках

Гараж на 85 000 рублей обокрали в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, в период времени с 10 марта по 8 апреля через незапертую дверь злоумышленники проникли в гараж на улице Индустриальная. Из гаража было украдено имущество на сумму 85 000 рублей.

Вор вынес запчасти от автомобиля «Мерседес» и сварочный аппарат. Сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался безработный, судимый мужчина 1977 года рождения. Часть похищенного изъята. По данному факту возбуждено уголовное дело.