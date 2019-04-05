Происшествия

Сотрудники Росгвардии задержали псковичку, похитившую из магазина алкоголь и продукты

8 апреля около 23:45 часов находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на Рижском проспекте поступил сигнал «Тревога». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.



Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 29-летнюю женщину, которая похитила из торгового зала спиртные напитки и продукты питания.



Для дальнейшего разбирательства подозреваемая передана сотрудникам полиции.