Происшествия

Региональным УМВД раскрыты кражи овцы, бензопилы и запчастей от «Мерседеса»

Сотрудниками полиции установлены лица, подозреваемые в совершении краж на территории региона.

Так, в Пскове в период с 7 по 8 апреля с автомашины «ВАЗ», стоявшей на улице Технической, свободным доступом был похищен аккумулятор. В этой краже подозревается безработный пскович, 2000 года рождения. Он дал признательные показания. Похищенное изъято. Ведется проверка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Великих Луках из гаража по улице Индустриальной совершена кража запасных частей от автомобиля «Мерседес» и сварочного аппарата. В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан гражданин, подозреваемый в данном противоправном деянии. Это – безработный, судимый великолучанин, 1977 года рождения. В ходе обыска часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело.

В Дедовичском районе в феврале текущего года со скотного двора в деревне Крутец свободным доступом похищена овца. В этой краже подозревается не работающий местный житель, 1965 года рождения. Возбуждено уголовное дело.

В городе Дно вечером 7 апреля от дома по улице Марата свободным доступом похищен велосипед. В этой краже подозревается 36-летний безработный местный житель. Похищенный велосипед изъят. Проводится проверка.

А утром 7 апреля с веранды дома в деревне Церковное Опочецкого района исчезла бензопила. Причиненный ущерб устанавливается. В этой краже подозревается 39-летний безработный житель города Опочки. Бензопила обнаружена и изъята. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.