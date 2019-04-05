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Главе волости в Куньинском районе назначен штраф 3 000 рублей

При проверке исполнения законодательства об обеспечении доступа к информации о деятельности органа местного самоуправления выявлены нарушения в деятельности администрации сельского поселения «Пухновская волость», сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Куньинского района.

Установлено, что на официальном сайте администрации сельского поселения «Пухновская волость» в сети Интернет отсутствует необходимая информация, размещение которой обязательно в соответствии с Федеральным законом. Так не размещена структура органа местного самоуправления, сведения о полномочиях органа местного самоуправления, задачах и функциях структурных подразделений указанных органов, а также перечень законов и иных нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции, на сайте отсутствуют перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении органа местного самоуправления.

Учитывая вышеизложенное, в действиях главы сельского поселения «Пухновская волость» усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно неразмещение в сети Интернет информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.

По результатам рассмотрения административного дела мировым судьей судебного участка № 7 Куньинского района глава сельского поселения «Пухновская волость» признан виновным в совершении административного правонарушения, и ему назначен штраф в размере 3 000 рублей.