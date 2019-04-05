Происшествия

В Куньинском районе совершена кража имущества почти на 450 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело по признакам кражи, то есть тайного хищения чужого имущества, в крупном размере. По результатам проверки сообщения о преступлении, установлено, что неизвестное лицо незаконно проникло в помещение гаража в деревне Засеново Куньинского района, откуда тайно похитило лодочный мотор марки «YAMAHA F 60 FET» стоимостью 445 550 рублей. Согласно уголовному кодексу РФ данная сумма является крупным размером, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Куньинского района.

Данное преступление согласно закону является тяжким, в числе прочих видов наказаний предполагает лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 000 рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет.