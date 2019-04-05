Происшествия

Глава волости в Куньинском районе сам себе выписал незаконную премию

В ходе проверки прокуратурой Куньинского района установлены нарушения в деятельности главы сельского поселения «Каськовская волость». Установлено, что главой сельского поселения издано распоряжение о собственном премировании.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Куньинского района, согласно указанному распоряжению за счет средств фонда экономии заработной платы главе сельского поселения выдана премия в размере 3 753, 42 рублей.

Однако данное распоряжение издано незаконно, в связи с тем, что правом на принятие решений о выплате премий обладает только Собрание депутатов сельского поселения. В нарушение требований законодательства, решение о премировании принято высшим должностным лицом органа местного самоуправления единолично.

Своими действиями глава сельского поселения причинил ущерб бюджету муниципального образования. На основании изложенного, прокуратурой района в адрес Собрания депутатов сельского поселения внесено представление об устранении указанных нарушений.