Происшествия

Директор Жижицкой средней школы неоднократно премировала супруга

В ходе проверки прокуратуры Куньинского района установлены нарушения в деятельности МБОУ «Жижицкая средняя общеобразовательная школа», сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района.

Установлено, что директор школы, являясь руководителем муниципального учреждения, своим приказом распределила стимулирующую доплату за интенсивность работы учителю в размере 5000 рублей, который является ее супругом. Аналогичные стимулирующие доплаты директором устанавливались своему супругу неоднократно в размерах 5000 рублей и 12000 рублей.

При этом основания для указанного стимулирования данного работника в сравнении с другими работниками учебного заведения не приведено, решения профсоюзного органа по данным выплатам отсутствуют.

Тем самым директор школы, являясь руководителем муниципального учреждения, не приняла должных мер по урегулированию конфликта интересов, и совершила действия в пользу своего супруга в ущерб интересам муниципального учреждения в целях получения выгоды материального характера, что влечет нарушение антикоррупционного законодательства и является основанием для привлечения ее к дисциплинарной ответственности.

На основании изложенного, прокуратурой района в адрес главы Куньинского района внесено представление об устранении указанных нарушений. По результатам рассмотрения представления должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности и выявленные нарушения устранены.