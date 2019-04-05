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Появилось видео ограбления банкомата в Острове

По факту кражи денежных средств из банкомата в магазине «Пятерочка» в Острове следственным отделом ОМВД России по Островскому району возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой в крупном размере).

По имеющейся информации, злоумышленники проникли в магазин через задний вход и, используя инструменты, вскрыли банкомат.

Это подтверждает видеозапись с камер наблюдения, установленных в магазине, которая оказалась в распоряжении Псковской Ленты Новостей. На ней видно, как двое злоумышленников сначала вбегают в торговый зал с инструментами, включая циркулярную пилу, а затем выбегают из него после совершения преступления.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по Псковской области, ущерб от действий преступников превысил 2 млн рублей. В настоящее время полиция устанавливает лиц, причастных к преступлению.

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Напомним, 8 апреля, около полуночи в УМВД по Псковской области поступило сообщение о том, что в Острове неизвестные похитили деньги из банкомата в магазине «Пятерочка», находящемся на улице Освобождения.