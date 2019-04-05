Происшествия

До 2 лет тюрьмы могут получить жители Псковской области, убившие беременную самку лося

В Псковской области задержаны трое мужчин, убивших беременную самку лося.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по Псковской области, сегодня, 9 апреля, сотрудники ДПС ГИБДД по Псковской области остановили «Газель» на территории Палкинского района. При осмотре автомобиля были обнаружены 10 мешков с мясом лося. Подозреваемые в незаконной охоте свою вину не признавали, утверждали, что мясо они нашли.

В ходе допроса полицейские установили, что мясо лося было добыто в процессе охоты на территории Пыталовского района. Подозреваемые были переданы сотрудникам пыталовской полиции, у одного из подозреваемых был проведен обыск, в ходе которого было найдено оружие. Мужчины дали признательные показания.

Расследование в настоящий момент продолжается, возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ — незаконная охота. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 2 лет.