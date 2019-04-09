Происшествия

Ночью сгорел жилой дом в печорской деревне Забелино

В 10.25 9 апреля в жилом доме на улице Максима Горького в городе Пыталово огнем повреждены котельная и чердачное помещение по всей площади. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в котельной. От огня спасены 2 хозяйственные постройки.

В 20.15 9 апреля бесхозный металлический гараж на улице Ижорского батальона в городе Пскове выгорел изнутри по всей площади. Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 21.49 9 апреля в жилом доме на улице Совхозной в городе Дно произошло горение сажи в дымоходе. Причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В 00.46 10 апреля сгорел жилой дом в деревне Забелино Печорского района. Пожар начался также из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. От огня спасены соседний дом и хозяйственная постройка.