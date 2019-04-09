Происшествия

В Великих Луках будут судить руководителя фирмы, присвоившего 0,5 млн рублей под видом поставки стройматериалов

Заместителем прокурора Псковской области утверждено обвинительное заключение в отношении мужчины, обвиняемого в присвоении мошенническим путем около полумиллиона рублей

Заместителем прокурора Псковской области утверждено обвинительное заключение в отношении жителя города Великие Луки, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.159 и ч.3 ст.159 УК РФ, то есть хищения денежных средств мошенническим путем с причинением значительного ущерба гражданину и в крупном размере.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе следствия установлено, что в июле и сентябре 2016 года обвиняемый, являясь руководителем фирмы, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью личного обогащения и улучшения своего благосостояния, создавая видимость добросовестного исполнения договорных обязательств и не намереваясь их исполнять, заключил с покупателями договоры на поставку строительных материалов.

Получив деньги в качестве аванса, мужчина обратил их в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

В результате указанных противоправных действий обвиняемый путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение денежных средств на общую сумму более 445 000 рублей.

Уголовное дело направлено в Великолукский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи за наиболее тяжкое из инкриминируемых обвиняемому преступлений предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.