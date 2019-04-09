Происшествия

Пскович похитил мобильник у случайного знакомого в сауне, пока тот спал

Прокурор Пскова направил в суд уголовное дело в отношении 21-летнего жителя города, который похитил мобильный телефон у случайного знакомого, пока тот спал.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города Пскова, в ходе дознания было установлено, что находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина приехал в одну из псковских гостиниц, чтобы провести время в сауне. В комнате отдыха при сауне он познакомился с другим мужчиной, в ходе общения с которым уснул.

Случайный знакомый, воспользовавшись тем, что мужчина спит, похитил у него мобильный телефон, а вырученные от продажи денежные средства потратил по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в мировой суд города Пскова для рассмотрения по существу.

Санкция ч.1 ст. 158 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.