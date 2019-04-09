Происшествия

Оскорбивший сотрудника Росгвардии пскович оштрафован на 8,5 тысяч рублей

Прокуратурой города Пскова поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города, приговором мирового судьи судебного участка №42 г.Пскова мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей и в связи с их исполнением).

Установлено, что в конце декабря 2018 г . подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возле своего дома по переулку Совхозный г. Пскова, причинил телесные повреждения водителю автомобиля скорой медицинской помощи. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции. С целью документирования обстоятельств совершенного правонарушения, мужчина был доставлен в дежурную часть УМВД России по г.Пскову, где, виновный не желая принимать участие в составлении документов и не желая быть привлеченным к административной ответственности, в присутствии посторонних гражданских лиц высказал в адрес сотрудника Росгвардии множественные оскорбления в неприличной и грубой нецензурной форме, которыми унизил его честь и достоинство, как человека и сотрудника Росгвардии, находившегося при исполнении своих должностных обязанностей.

Подсудимый вину признал в полном объеме и заявил о своем раскаянии.

По результатам рассмотрения данного уголовного дела суд признал жителя города Пскова виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 8500 рублей.