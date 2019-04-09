Псковичка наказана за фиктивную регистрацию граждан Армении

Прокуратурой города поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 46-летней уроженки Пскова.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре, приговором мирового судьи судебного участка №42 г.Пскова женщина признана виновной в совершении 2-х преступлений, предусмотренных ст.ст.322.3, 322.3 УК РФ (фиктивная регистрация иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).
Установлено, что в конце ноября
Подобные действия подсудимая совершила и в начале декабря 2018 г., поставив фиктивно на учет еще 3 иностранных граждан Республики Армения.
С учетом позиции государственного обвинителя суд признал псковичку виновной в совершении указанных преступлений и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 12 000 рублей.