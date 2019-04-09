Происшествия

Псковичка наказана за фиктивную регистрацию граждан Армении

Прокуратурой города поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 46-летней уроженки Пскова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре, приговором мирового судьи судебного участка №42 г.Пскова женщина признана виновной в совершении 2-х преступлений, предусмотренных ст.ст.322.3, 322.3 УК РФ (фиктивная регистрация иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).

Установлено, что в конце ноября 2018 г . подсудимая, находясь в помещении ОВМ УМВД России по г.Пскову, умышленно внесла в бланки «Уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания» заведомо ложные сведения о месте пребывания иностранного гражданина Республики Армения, путем отражения факта его постоянного пребывания по месту своего жительства на ул.Новоселов г.Пскова, при этом без намерения предоставить данному гражданину указанное жилое помещение для проживания и без намерения иностранного гражданина проживать в данном жилом помещении.

Подобные действия подсудимая совершила и в начале декабря 2018 г., поставив фиктивно на учет еще 3 иностранных граждан Республики Армения.

С учетом позиции государственного обвинителя суд признал псковичку виновной в совершении указанных преступлений и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 12 000 рублей.