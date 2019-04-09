Происшествия

Вандалы повредили уличные тренажеры на workout-площадке на улице Западной в Пскове

Очередной акт вандализма совершили неизвестные на workout-площадке, расположенной в сквере на улице Западной в Пскове. Злоумышленники повредили несколько уличных тренажеров, сломав их подвижные части. На данный момент все работы по восстановлению элементов завершены, спортивный комплекс функционирует в обычном режиме, а все тренажеры доступны для тренировок.

«В понедельник вечером неизвестные повредили площадку для занятий воркаутом, в частности был сломан тренажер для ходьбы. На данный момент мы его полностью восстановили. Кроме того, мы привели в порядок тренажер для укрепления мышц спины, который также был поврежден вандалами. Сейчас все элементы площадки полностью восстановлены», - рассказал Псковской Ленте Новостей специалист, осуществлявший проведение работ.



Workout-площадка появились в сквере на улице Западной в 2016 году по инициативе активной молодежи и была установлена вице-спикером Псковского областного Собрания депутатов, региональным координатором проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» Юрием Сорокиным. Парламентарий также финансирует все работы по содержанию площадки и по ремонту ее элементов.



На данный момент площадка является одним из универсальных спортивных комплексов в Пскове, где вместе с профессиональными атлетами могут тренироваться дети, псковичи преклонного возраста, а также люди с ограниченными возможностями здоровья. В 2018 году спортивный комплекс пополнился новыми тренажерами, которые предназначены для укрепления практически всех групп мышц. Однако, спустя несколько недель воркаут-площадка подверглась нападению вандалов, тогда неизвестные погнули конструктивные элементы на двух новых уличных тренажерах. Специалистам потребовались три дня, чтобы полностью восстановить функционал площадки.