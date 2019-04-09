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Невельским районным судом за незаконное пересечение границы осуждена гражданка одной из бывших советских республик

Невельским районным судом Псковской области за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации осуждена гражданка одной из бывших советских республик.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, в декабре прошлого года сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области в районе населенного пункта Дубокрай Невельского района задержали гражданку одного из постсоветских государств, следующую на легковом автомобиле марки «Фольксваген» с территории сопредельного государства в Россию.

В ходе разбирательства выяснилось, что 30-летней иностранке ранее был закрыт въезд в страну, и она пыталась попасть в столицу с целью дальнейшего проживания. Девушка прекрасно понимала и знала об ограничении ей въезда в Россию.

В апреле 2018 года Раменским отделом по вопросам миграции Московской области было принято решение о неразрешении девушке въезда в Россию за нарушение российского законодательства. При очередном пересечении государственной границы ее уведомили в установленном порядке о данном факте и об уголовной ответственности, предусмотренной за незаконное пересечение государственной границы.

Девушку это не остановило, и она, осознавая преступность своих действий, незаконно пересекла российско-белорусский участок государственной границы, за что и была задержана псковскими пограничниками.

Решением Невельского районного суда за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации иностранка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.322 УК РФ, и назначено наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей. С учетом срока нахождения под стражей назначенное наказание смягчено до 50 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу.