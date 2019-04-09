Происшествия

Пожар произошел в выпечном цехе в магазине в Великих Луках

В 03.22 11 апреля поступило сообщение о возгорании в магазине на Октябрьском проспекте в городе Великие Луки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в магазине в выпечном цеху огнем повреждены стол и потолок, помещение закопчено. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

В 18.55 10 апреля огнем повреждено неэксплуатируемое строение на улице Ботвина в городе Великие Луки. Предварительно, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица.