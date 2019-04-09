Происшествия

У великолучанки отобрали мобильный телефон

Великолучанку обокрали в магазине. 10 апреля вечером у жительницы Великих Лук 1982 года рождения в магазине на улице Гражданская отобрали мобильный телефон. Ущерб устанавливается. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, сотрудники уголовного розыска по «горячим» следам установили подозреваемого в краже. Им оказался безработный местный житель 1986 года рождения. По данному факту проводится проверка.



В этот же день в торговом центре на улице Вокзальная из павильона украли спортивную куртку. Сотрудники ДПС задержали предполагаемого вора. В краже подозревается девушка 1996 года рождения, жительница Пыталовского района.