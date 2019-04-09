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Псковской полицией установлено местонахождение мужчины, находившегося в розыске с 2010 года

В Пскове полицией установлено местонахождение гражданина, находившегося в розыске с января 2010 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по городу Пскову как лицо, утратившее родственные связи, разыскивался Валерий Васильев 1973 года рождения.

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По имеющимся данным, вчера в областном центре наряд ДПС ГИБДД остановил для проверки автомобиль «Рено». И выяснилось, что водитель данной иномарки является лицом, находящимся в федеральном розыске.

Розыск В.Васильева прекращен. Заявитель о данном факте уведомлен. Полиция благодарит всех граждан, оказывавших содействие в розыске В.Васильева.