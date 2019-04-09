Происшествия

Пресечена попытка ввоза сигнального пистолета через границу Псковской области

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку ввоза в Российскую Федерацию сигнального пистолета и патронов к нему, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Случай произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки», куда на въезд в Россию прибыл гражданин одной из стран центральной Европы на легковом автомобиле марки «MAN».

В ходе осуществления пограничного контроля, на вопрос представителей контрольных органов о наличии в транспортном средстве запрещенных к перемещению через границу предметов, 69-летний иностранец уверенно ответил отрицательно.

Однако, при осмотре салона микроавтобуса, в ящике шкафа среди личных вещей специалисты обнаружили сигнальный пистолет и более 80 осветительных патронов различного огня к нему. Внятно пояснить цель и причины их нахождения в автомобиле мужчина не смог.

Выявленные пистолет и патроны изъяты и переданы представителям компетентных органов для проведения экспертизы, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.